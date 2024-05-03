Уряд розподілив 5 мільярдів прибутку "Укрзалізниці"

Кабмін затвердив розподіл 5 мільярдів гривень чистого прибутку АТ "Укрзалізниця" за 2023 рік та розмір річних дивідендів.

Про це йдеться в розпорядженні уряду.

Зазначається, що понад 1,51 млрд грн спрямували на виплату дивідендів до державного бюджету. Ще понад 2,52 млрд грн — на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, зокрема реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

На фінансування перевезення бетонних та залізобетонних конструкцій для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд уряд переказав понад 1 млрд грн.

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Серед ключових чинників, що позитивно вплинули на фінансові результати УЗ, в компанії назвали:

дохід від пасажирських перевезень, який збільшився завдяки збільшенню пасажирообігу на 11% (+1,42 млрд грн);

зменшення витрат на матеріали та ремонти завдяки заходам з економії, зокрема використанню старогорілих матеріалів (+4,81 млрд грн);

стабільніший, ніж очікували спочатку, курс гривні (+4,53 млрд грн);

відновлення корисності активів на деокупованих територіях (+1,88 млрд грн).

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч.

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