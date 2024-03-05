Регулятор США виявив проблеми з контролем якості у ході виробництва Boeing 737 MAX
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.
Про це заявили в регуляторі.
"FAA виявило проблеми невідповідності в контролі виробничого процесу Boeing, поводженні з деталями та їхньому зберіганню", - підкреслює FAA.
При цьому регулятор надав компаніям короткий виклад своїх висновків, але не оприлюднив їх, оскільки розслідування інциденту ще триває.
Компанія Spirit AeroSystems, котра виробляє фюзеляжі для Boeing 737 MAX, заявила, що "перебуває в контакті з Boeing і FAA з приводу відповідних коригувальних дій", пише Reuters.
У Boeing заявили, що "завдяки оцінкам якості, результатам перевірки FAA і недавньому звіту групи експертів тепер мають чітке уявлення про те, що необхідно зробити".
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Нагадаємо:
Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.
Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.
У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.
22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.
Економічна правда