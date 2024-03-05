Регулятор США виявив проблеми з контролем якості у ході виробництва Boeing 737 MAX

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Про це заявили в регуляторі.

"FAA виявило проблеми невідповідності в контролі виробничого процесу Boeing, поводженні з деталями та їхньому зберіганню", - підкреслює FAA.

При цьому регулятор надав компаніям короткий виклад своїх висновків, але не оприлюднив їх, оскільки розслідування інциденту ще триває.

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Компанія Spirit AeroSystems, котра виробляє фюзеляжі для Boeing 737 MAX, заявила, що "перебуває в контакті з Boeing і FAA з приводу відповідних коригувальних дій", пише Reuters.

У Boeing заявили, що "завдяки оцінкам якості, результатам перевірки FAA і недавньому звіту групи експертів тепер мають чітке уявлення про те, що необхідно зробити".

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Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

Економічна правда