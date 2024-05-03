Всі розділи
Укр / Рус

USAID виділяє понад 250 мільйонів доларів для підтримки українських аграріїв

П'ятниця, 3 травня 2024, 18:30 - Олексій Павлиш

Агентство США з міжнародного розвитку започаткувало нову програму USAID Harvest з підтримки українських виробників зерна та олійних, щоби вони розширили свій експорт - йдеться про понад 250 млн дол у відбудову та розширення аграрного сектору.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

За словами заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, підтримка, зокрема, буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.

Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман підкреслила, що Агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю. 

Реклама:

Коулман додала, що програма USAID Harvest має за мету посилити аграрний експорт на 1,5 млрд дол і залучити додаткові 500 млн дол приватних інвестицій.

Економічна правда

Мінагрополітики аграрії США
Реклама:
Матеріали за темою
Міністра Сольського звільнили під заставу у майже 76 мільйонів 26 квітня 2024, 12:56
Сольський не відсторонений і після звільнення з-під варти зможе повернутися до роботи - адвокат 26 квітня 2024, 10:46
Сольський подав заяву про відставку 25 квітня 2024, 18:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті