USAID виділяє понад 250 мільйонів доларів для підтримки українських аграріїв

Агентство США з міжнародного розвитку започаткувало нову програму USAID Harvest з підтримки українських виробників зерна та олійних, щоби вони розширили свій експорт - йдеться про понад 250 млн дол у відбудову та розширення аграрного сектору.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

За словами заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, підтримка, зокрема, буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.

Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман підкреслила, що Агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

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Коулман додала, що програма USAID Harvest має за мету посилити аграрний експорт на 1,5 млрд дол і залучити додаткові 500 млн дол приватних інвестицій.

Економічна правда