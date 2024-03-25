Криза Boeing: очільник компанії піде у відставку, топменеджмент зазнає змін

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Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Про це повідомляє Financial Times.

Келлнера на посаді замінить колишній виконавчий директор Qualcomm Стів Молленкопф, який очолить пошуки наступника Калхуна.

"Ці зміни відбулися, коли компанія бореться з наслідками інциденту в січні, коли двері літака вилетіло під час польоту. Аварію розслідують Міністерство юстиції США та Федеральне управління авіації США", – пояснює видання.

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У рамках третьої значної зміни компанія Boeing оголосила про те, що Стен Діл, керівник підрозділу комерційних літаків, який був у центрі недавньої кризи негайно піде на пенсію. Його замінить головний операційний директор компанії Стефані Поуп.

Калхун описав січневу аварію на рейсі Alaska Airlines як "переломний момент" для Boeing. У внутрішній записці для співробітників він сказав, що компанія "повинна продовжувати реагувати на цю аварію зі смиренністю та повною прозорістю".

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.