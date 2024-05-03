Times: Трампа переконують вимагати від НАТО 3% ВВП витрат на оборону

Колишній президент США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами Північноатлантичного Альянсу витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.

Про це газеті The Times повідомило джерело в оточенні Трампа, пише "Європейська правда".

За словами джерела, "мислення Трампа еволюціонує" в бік нового цільового показника витрат на оборону. На це вплинула його зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою у квітні в Нью-Йорку.

"(Трамп. – Ред.) думає про 3%, особливо після розмови з Дудою – і це не враховуючи грошей для України", – сказало The Times джерело з оточення Трампа.

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Польський президент уже не вперше публічно просуває ідею підвищення мінімального порогу оборонних витрат у НАТО і, як очікується, повторить цей заклик на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні.

На сьогодні лише три члени НАТО витрачають понад 3% ВВП на оборону – це США й Польща, а також Греція.

У лютому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО. Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

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Європейська правда