Німецький енергогігант Uniper вимагає від "Газпрому" в арбітражі $15 мільярдів – Reuters

Німецький енергогігант Uniper сподівається, що суди вирішать питання з неактивними контрактами на постачання російського газу, які можуть відлякати інвесторів після повного повернення компанії на фондовий ринок. Компанія вимагає від "Газпрому" відшкодування збитків у розмірі понад 15 млрд дол.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела.

У 2022 році уряд Німеччини врятував Uniper яка колись була найбільшим європейським клієнтом "Газпрому", після того, як вона була змушена платити високі ціни за постачання, щоб компенсувати втрати російського газу, коли "Газпром" припинив поставки.

Відтоді німецький концерн повністю замістив обсяги російського газу за рахунок інших постачальників. Однак контракти з "Газпромом" все ще залишаються юридично чинними. Вони діють до 2035 року і покривають 250 терават-годин газу, що еквівалентно чверті попиту на газ у Німеччині.

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"Цю проблему необхідно вирішити, оскільки вона може створити ризики для можливого IPO", - сказав один із співрозмовників, додавши, що це може відлякати потенційних інвесторів.

Наразі триває підготовка до повернення 99,12% акцій Uniper, що належать Німеччині, на фондовий ринок, і джерела повідомили Reuters, що Берлін може спробувати продати 20%-30% в якості першого кроку в наступному році.

Контракти компанії з "Газпромом" були призупинені, але не скасовані після того, як Росія припинила постачання газу до Німеччини у 2022 році.

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Оскільки Європейський Союз ще не наклав санкції на російський газ, для Uniper немає правових підстав розірвати контракти, кажуть джерела.

"Якщо російський газ потрапить під санкції, то це буде форс-мажор, і тоді вони зможуть використати його проти "Газпрому", не порушуючи контракту", - кажуть експерти.

За словами співрозмовників агентства, Uniper вимагає від "Газпрому" відшкодування збитків на суму понад 14 мільярдів євро (15 мільярдів доларів) і очікує рішення Стокгольмського арбітражного суду, куди вона подала позов, протягом найближчих місяців.

Джерела повідомили, що, можливо, шведський трибунал своїм рішенням може створити умови для визнання існуючих контрактів з "Газпромом" недійсними, що дозволить Uniper розірвати їх на законних підставах.

Крім того, якщо "Газпром" вирішить відновити постачання, Uniper може відбирати газ, доки обсяги поставок не досягнуть вартості її претензій щодо відшкодування збитків, зазначили джерела.

Uniper підтвердила, що очікує вердикт арбітражного суду в найближчі місяці.

Як повідомлялось, Uniper прозвітував про рекордні 40 млрд євро чистих збитків за перші 9 місяців 2022 року - після того, як РФ припинила поставки.

Економічна правда