Поспіх і затримки виробництва на заводі могли стати причиною аварії з дверима літака Boeing 737 MAX 9 – WSJ

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Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Про це пише The Wall Street Journal за результатами перегляду заводського виробничого журналу SAT та інтервʼю зі співробітниками Boeing.

Зокрема, у журналах працівники концерну 50 разів продовжували розрахунковий час для завершення роботи на пошкоджених заклепках навколо рами дверної заглушки - ці затримки тривали від пів години до доби. Робота завершилася вранці 20 вересня 2023 року, після того як напередодні надійшов запит на остаточну перевірку якості.

Підкреслюється, що збій у виробництві призвів до серйозних наслідків - заглушка дверей літака вилетіла під час польоту, через що вони випали, а тиск у салоні впав. Через це виник ризик того, що людей могло витягнути в повітря.

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WSJ додає, що у Boeing були затримки з постачанням літаків замовникам - спіробітники відставали з дедлайнами, проте мусили пришвидшуватися, аби компанія досягала фінансових цілей.

Наголошується, що поспіх може бути однією з причин інцидентів із літаками Boeing.

Також журналісти з'ясували, що на завод Renton, де збудували Boeing 737 MAX 9, у якого відпали двері, надійшли фюзеляжі від авіакомпанії Spirit із дефектом у задній частині, при цьому Boeing про це знав. Аби усунути проблему, довелося перевірити та виправити неправильно просвердлені отвори для кріплень - це знову спричинило затримки.

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Проте, аби не відставати від графіків, Boeing продовжував приймати від Spirit фюзеляжі з дефектами та використовувати їх у процесі збирання літаків, збиваючи виробництво з напрацьованої послідовності - це також могло збільшити ризик помилок.

Федеральне авіаційне управління США (FAA), реагуючи на цю інформацію, розкритикувало те, що концерн надає перевагу графікам виробництва, а не безпеці та якості.

Також зазначається, що на заводі намагалися усунути проблему з дверима в Boeing 737 MAX 9, але кінцевих записів щодо цього процесу не було в SAT.

Зрештою літак пройшов остаточну перевірку, 31 жовтня лайнер доставили для авіакомпанії Alaska Airlines, а через 11 днів він почав перевозити людей.

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Економічна правда