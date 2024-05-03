Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 мільйонів – Держаудитслужба

Фахівці Державної аудиторської служби під час ревізії Бородянської селищної ради виявили порушення на 19,8 млн грн під час використання коштів, виділених на відновлення селища.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Зазначається, що основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

"До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Також згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

У Держаудитслужбі пояснюють, що подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.

Додається, що інформацію про виявлені порушення було передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Реклама:

Нагадаємо:

Фахівці Державної аудиторської служби у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків виявили схему виведення з АБ "Банк січ" цієї 119 млн гривень.