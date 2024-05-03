Новини 3 травня: пом'якшення валютних обмежень від НБУ, РФ імпортує компоненти для своїх винищувачів з 22 країн

Про послабення валютних обмежень. Нацбанк впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Переважна більшість змін набирає чинності з 4 травня 2024 року.

Про компоненти для винищувачів РФ. Росія попри санкції досі імпортує для своїх винищувачів понад 2 000 компонентів, які виготовляють 200 компаній з 22 країн.

Про ломбарди. Національний банк України (НБУ) заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.

Про дефіцит електроенергії. До кінця 2024 року дефіцит електроенергії становитиме 5-7%, а у 2025 році - 7% у першому кварталі та по 3% на квартал до кінця року. Імпорт електроенергії при цьому становитиме 800 мільйонів доларів цьогоріч, а у 2025 році – 600 мільйонів.

Реклама:

Про зарплати. У 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

Ексклюзив ЕП

Нацбанк планує наймасштабніші валютні послаблення. Як це вплине на курс гривні?

Реклама:

Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.