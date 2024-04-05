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Україна запропонувала додати до санкцій проти РФ та Білорусі заборону авіатранзиту

П'ятниця, 5 квітня 2024, 16:13 - Анастасія Жарикова

Україна в межах санкційної політики пропонує запровадити заборону авіатранзиту до Росії та Білорусі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми хочемо запропонувати нову ініціативу, нові санкції - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора і посилити санкційний тиск на ворога", - пояснив глава Кабміну.

Він також наголосив, що січнева домовленість країн Балтії про уніфіковане застосування санкцій робить їх більш ефективними та дієвими.

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Нагадуємо:

Японія розширить свою заборону на експорт до Росії, включивши до неї 164 додаткові промислові товари, такі як літій-іонні батареї, газові труби та моторне мастило.

санкції Росія Білорусь авіа транзит
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