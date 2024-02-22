Boeing звільнив керівника програми літаків 737 Max після аварії на борту Alaska Airlines

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Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що так компанія хоче показати, що вона приділяє підвищену увагу до безпеки та якості літаків.

За словами голови підрозділу комерційних літаків компанії Стена Діла, перестановки в компанії пов'язані з тим, що Boeing "продовжує приділяти підвищену увагу тому, щоб кожен літак, який вона постачає, відповідав усім вимогам якості та безпеки або навіть перевершував їх".

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Кларк пропрацював у Boeing 18 років. Програму виробництва літаків Max він очолив 2021 року, крім цього, він також курирував збір лайнерів на заводі в Рентоні (штат Вашингтон). Зараз Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) проводить перевірку на виробництві.

Посада Кларка перейде до Кеті Рінгголд, яка обіймала посаду віцепрезидента з постачання Boeing 737. Також у компанії створили нову посаду старшого віцепрезидента з якості в підрозділі комерційних літаків. Її обійме Елізабет Лунд, віцепрезидент Boeing з авіаційних програм.

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Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

Економічна правда