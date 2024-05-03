Tesla Маска подала до суду на індійського тезку за плагіат

Компанія Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів за порушення торгової марки, оскільки останній використовував бренд "Tesla Power" для просування своєї продукції.

Про це повідомляє Reuters.

Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом "Tesla Power". Натомість індійська компанія Tesla Power India стверджує, що її основним бізнесом є виробництво свинцево-кислотних акумуляторів і вона не має наміру виробляти електромобілі.

Зазначається, що суддя надав індійській фірмі три тижні для надання письмових відповідей після того, як вона передала пакет документів на підтримку свого захисту.

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Tesla Маска звинуватила індійську компанію у використанні торгових марок "Tesla Power" і "Tesla Power USA". У судовому протоколі містилися скріншоти веб-сайту, на якому зазначалося, що компанія Tesla Power USA також має штаб-квартиру в Делавері.

Представник Tesla Power повідомив Reuters, що компанія була присутня в Індії задовго до Tesla Маска і мала всі урядові дозволи. В індійській компанії переконують, що ніколи не стверджували, що пов'язані з Tesla Ілона Маска

Наступне слухання у справі про торговельну марку Tesla India відбудеться 22 травня.

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Нагадаємо:

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень: він уже звільнив двох топменеджерів компанії - старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекку Тінуччі і керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.