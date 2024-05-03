НБУ оголосив про найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку великої війни

Нацбанк впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Переважна більшість змін набирає чинності з 4 травня 2024 року.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Підкреслюється, що метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну.

"З огляду на сформованість необхідних передумов та ретельний аналіз Нацбанком кожного окремого заходу відповідні зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

Реклама:

Вони вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43-44 млрд дол США). Зміни стосуватимуться кількох напрямів. Переважна більшість з них наберуть чинності з 4 травня 2024 року, лише можливість репатріювати "нові" дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року", - пояснили в НБУ.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, НБУ впроваджує наступні зміни:

Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

Реклама:

Бізнес зможе купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. "Ми звернемося до уряду з пропозицією скасувати всім добре відому Постанову КМУ №153 від 24 лютого 2022 року, яка з огляду на зміни буде вже не актуальна", - пояснив Пишний.

Бізнес отримує можливість репатріювати "нові" дивіденди.

За словами Пишного, підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу, додав він.

Це єдині зміни, які запрацюють з 13 травня 2024 року. Решта змін наберуть чинності вже 4 травня:

Юрособи та фізособи-підприємці зможуть переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг / оренду транспортних засобів.

Пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів.

"Спрощуємо умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення "нових" зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Так з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення "нових" кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року. Також бізнес зможе купувати іноземну валюту для сплати процентів за "новими" кредитами, незалежно від строку користування кредитом", - додав голова НБУ.

Надається можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами.

Резиденти-позичальники зможуть переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

"Тепер бізнес зможе здійснювати планові процентні платежі. А також - поступово погашати накопичену прострочку за процентними платежами, сформовану з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2024 року, з обмеженням суми за одним договором у розмірі 1 млн євро в еквіваленті за квартал", - пояснили в НБУ.

Пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Представництва міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси вони представляють в Україні. Також передбачено щомісячний ліміт – 5 млн євро в еквіваленті.

"Ризики такого кроку ретельно проаналізовані, прораховані та враховані в макроекономічному прогнозі, як і вигоди, які отримує бізнес та економіка загалом у вигляді можливостей вийти на нові ринки або ж залучити інвестиції", - додав Пишний.

За його словами, цей крок разом із іншими заходами НБУ має дозволити укранському бізнесу "задихати на повні груди" і сприяти залученню приватного капіталу у відновлення економіки.

Читайте також: Нацбанк планує наймасштабніші валютні послаблення. Як це вплине на курс гривні?

Економічна правда