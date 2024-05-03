Nike за новим контрактом платитиме збірній Франції з футболу 100 млн євро на рік – ЗМІ

Getty images

Американський бренд Nike продовжить екіпірувати всі французькі та національні молодіжні збірні з футболу - як жіночі, так і чоловічі. Нова угода триватиме з 2026 до 2034 року.

Про це повідомила Федерація футболу Франції (FFF).

Партнерство також поширюватиметься на аматорський футбол і суддівство.

"Президент FFF Філіп Діалло скликав позачергові загальні збори 30 квітня, які одноголосно проголосували за пропозицію Nike. Цей виробник виявився найпереконливішим з усіх гравців ринку, які подавали заявки на участь у тендерах у період з 22 березня по 29 квітня.

Реклама:

FFF із задоволенням продовжує довгострокове партнерство з Nike, яке розпочалося ще у 2011 році", - йдеться у заяві федерації.

Чинний контракт FFF із Nike діяв до 2026 року - за ним фіналіст ЧС-2022 отримує по 50,5 млн євро на рік.

Сторони не розкривають фінансові деталі нової угоди, але, за даними Le Parisien, за новим контрактом FFF отримуватиме вдвічі більше - близько 100 млн євро на рік.

Реклама:

Зазначається, що нова сума контракту з французькою федерацією приблизно така ж, про яку Nike домовився з Німецьким футбольним союзом (DFB). Nike стане новим технічним спонсором DFB з початку 2027-го і до 2034 року.

Після підписання рекордної угоди між Nike і DFB очікувалось, що й інші топові федерації, зокрема, Франція і Бразилія, будуть вимагати кращих фінансових умов від екіпірувальників.

Читайте також: Зрада століття. Як Adidas програла Nike спонсорство збірної Німеччини

Економічна правда