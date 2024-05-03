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НБУ заборонив ломбардам приймати дрони і тепловізори

П'ятниця, 3 травня 2024, 16:45 - Олексій Павлиш
 
фото: нбу

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні зміни затверджено постановами правління НБУ №51 та №53 від 2 травня, які набирають чинності з 4 травня.

Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами).

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До цього списку, зокрема, входять: безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

Заборона вводиться на виконання рішення РНБО від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

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Економічна правда

НБУ банки ломбарди
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