С самолетом Boeing произошел очередной инцидент – во время полета отпал обтекатель двигателя

reuters

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило, что проведет расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, который направлялся из Денвера в Хьюстон. Во время взлета в Денвере утром 7 апреля у лайнера отвалился обтекатель двигателя и задел закрылок.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Southwest Airlines сообщила, что доставила пассажиров другим самолетом в Хьюстон с опозданием примерно на три часа.

JUST IN: Audio released after Southwest Airlines Flight 3695 was forced to make an emergency landing after its engine cowling detached during takeoff.



The pilot can be heard calling for an emergency landing.



The Boeing 737-800s engine cowling detached and “struck the wing… pic.twitter.com/gQLg41CLY9 Реклама: April 7, 2024

В авиакомпании добавили, что ремонтные бригады проводят проверку самолета. По данным FAA, которые приводит агентство, самолет поступил в эксплуатацию в июне 2015 года. Boeing направил запросы в Southwest для получения информации о самолетах и эксплуатации парка авиакомпании.

Southwest отказалась сообщить, когда двигатель самолета в последний раз проходил техническое обслуживание.

Реклама:

Boeing 737-800 - самолет одного из ранних поколении 737-й серии. FAA уже расследует несколько других проблем с двигателями Boeing на самолетах авиакомпании Southwest:

4 апреля Boeing 737 прервал взлет и вырулил обратно к выходу на посадку в аэропорту Лаббок в Техасе после того, как экипаж сообщил о проблемах с двигателем.

25 марта Boeing 737 вернулся в аэропорт Остина в Техасе после того, как экипаж сообщил о возможной проблеме с двигателем.

22 марта Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Форт-Лодердейл после того, как экипаж сообщил о проблеме с двигателем.

Читайте также: "Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда