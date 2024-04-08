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С самолетом Boeing произошел очередной инцидент – во время полета отпал обтекатель двигателя

Понедельник, 8 апреля 2024, 09:28 - Алексей Павлыш
 
reuters

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило, что проведет расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, который направлялся из Денвера в Хьюстон. Во время взлета в Денвере утром 7 апреля у лайнера отвалился обтекатель двигателя и задел закрылок.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Southwest Airlines сообщила, что доставила пассажиров другим самолетом в Хьюстон с опозданием примерно на три часа.

В авиакомпании добавили, что ремонтные бригады проводят проверку самолета. По данным FAA, которые приводит агентство, самолет поступил в эксплуатацию в июне 2015 года. Boeing направил запросы в Southwest для получения информации о самолетах и эксплуатации парка авиакомпании.

Southwest отказалась сообщить, когда двигатель самолета в последний раз проходил техническое обслуживание.

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Boeing 737-800 - самолет одного из ранних поколении 737-й серии. FAA уже расследует несколько других проблем с двигателями Boeing на самолетах авиакомпании Southwest:

  • 4 апреля Boeing 737 прервал взлет и вырулил обратно к выходу на посадку в аэропорту Лаббок в Техасе после того, как экипаж сообщил о проблемах с двигателем.
  • 25 марта Boeing 737 вернулся в аэропорт Остина в Техасе после того, как экипаж сообщил о возможной проблеме с двигателем.
  • 22 марта Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Форт-Лодердейл после того, как экипаж сообщил о проблеме с двигателем.

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда

авиа США Boeing
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