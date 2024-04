С самолетом Boeing произошел очередной инцидент – во время полета отпал обтекатель двигателя

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило, что проведет расследование после инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, который направлялся из Денвера в Хьюстон. Во время взлета в Денвере утром 7 апреля у лайнера отвалился обтекатель двигателя и задел закрылок.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Southwest Airlines сообщила, что доставила пассажиров другим самолетом в Хьюстон с опозданием примерно на три часа.

JUST IN: Audio released after Southwest Airlines Flight 3695 was forced to make an emergency landing after its engine cowling detached during takeoff.



The pilot can be heard calling for an emergency landing.



The Boeing 737-800s engine cowling detached and “struck the wing… pic.twitter.com/gQLg41CLY9

Реклама: