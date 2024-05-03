ФДМУ за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах майже 18 мільйонів

Фонд держмайна за підсумками онлайн-аукціонів з приватизації цього тижня залучив до бюджету 17,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"З 29 квітня по 3 травня команда Фонду провела 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації держмайна в системі Prozorro.Продажі. Загальна сума цінових пропозицій - 17,6 млн гривень, зростання ціни активів у 40,3 раза. За право власності на об’єкти змагався 31 учасник, що у середньому становить 3,8 потенційних інвесторів", - йдеться в повідомленні Фонду.

При цьому найуспішнішим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП "Львівський державний інститут проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд". За право власності на об’єкт змагалися 7 учасників, зростання ціни відбулося майже у 59 разів.

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Вартість об’єкта зросла із загальної стартової ціни 255,2 тис грн до переможної у 15 млн грн.

Повідомляється, що наступного тижня ФДМУ проведе 16 приватизаційних аукціонів.

Економічна правда

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