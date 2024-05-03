Росія попри санкції імпортує тисячі компонентів для своїх винищувачів з 22 країн

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Росія попри санкції досі імпортує для своїх винищувачів понад 2 000 компонентів, які виготовляють 200 компаній з 22 країн.

Про це йдеться у звіті української розвідки, який є у розпорядженні ЕП.

Згідно зі звітом, понад 2 000 компонентів, які проаналізувала Незалежна антикорупційна комісія (НАКО), були використані у літаках російських військово-повітряних сил: МіГ-31І, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С та Су-57.

Загалом у 2023 році РФ витратила щонайменше 4 млрд доларів на закупівлю електроніки для різних військових цілей, зокрема для обслуговування і виробництва своїх винищувачів.

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У звіті йдеться, що серед щонайменше 244 компаній з 22 країн світу більшість деталей досі надходить із західних країн. Лідером у цьому переліку є США, на які припадає 64% імпортованих компонентів. Також до переліку інших країн-виробників входять Японія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Великобританія, Тайвань і Нідерланди.

При цьому тільки у 13-ти китайських компаній Росія імпортує компоненти для цих винищувачів. У коментарів для "Схем" авіаексперт Богдан Долінце пояснює, що у 2024-му російські виробники можуть зіткнутися з проблемою браку західних компонентів і будуть активніше шукати шляхи для їхнього отримання, бо замінити їх за всіма правилами авіабудівництва на якісь китайські чи російські аналоги – означає створювати новий тип літака.

Крім того, до переліку провідних компаній-виробників входять Texas Instruments, Murata Manufacturing, Analog Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, Intel та ON Semiconductor.

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Саме у цих компаній РФ імпортувала деталей за 2023 рік на щонайменше 962,6 млн дол, що на 19,7% менше, ніж у 2022 році, але на 69,69% більше, ніж у 2021 році. Ба більше

У звіті також зазначено, що щонайменше 58 найбільших російських компаній імпортують найважливіші товари до Росії через треті країни.

Журналісти "Схем" виявили, що ланцюжки постачання західної електроніки, які ведуть від виробників до російських заводів, включають посередників з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю та самої Росії.

Додається, що єдиними провідними виробниками, чиї поставки до Росії скоротилися минулого року, є Micron (34,56%) та IDT (-45,07%). Натомість велика кількість компонентів потрапляють до РФ від японської компанії Murata, яка раніше заявляла, що контролює свій експорт.

Економічна правда.