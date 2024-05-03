Очільника порту Маріуполя підозрюють у витраті 12 мільйонів на ремонт окупованого порту

ДБР

У період з жовтня по грудень 2022 року на підставі підписаних керівником Маріупольського порту актів нібито виконаних робіт підрядник незаконно отримав від державного підприємства понад 11,6 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ДБР та Донецької обласної прокуратури.

Перед російським вторгненням, 21 лютого 2022 року між ДП "Маріупольський морський торговельний порт" та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на додаткові роботи з будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів, йдеться у повідомленні Донецької прокуратури.

Після окупації Маріуполя, керівник порту виїхав на підконтрольну Україні територію, де погодив перерахування оплати у сумі 11,6 млн грн на рахунки приватної компанії за ремонт порту, який знаходився у окупації.

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ДБР

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Економічна правда