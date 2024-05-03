Заміна "У" на "Н": Україна з 4 травня переходить на нове маркування транспорту автошкіл

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З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому: на цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності 4 травня", - пояснили у відомстві.

Термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.

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А також - автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування, додали у сервісному центрі.

Економічна правда