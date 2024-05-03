Виробники дронів зможуть отримувати гранти від держави на пільгових умовах – Мінекономіки

Підприємства, які виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

Таке рішення схвалив уряд на засіданні 3 травня, повідомляє Міністерство економіки.

"Грантові програми, які реалізує уряд, зокрема грантова програма для переробних підприємств - надзвичайно важлива складова економічної політики "Зроблено в Україні".

Умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни", - заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Відповідно до рішення, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку, монтаж обладнання. А власні кошти в рамках вартості проєкту - зокрема, і на поповнення оборотного капіталу.

За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

"До нинішнього рішення уряду пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

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Окрім того, рішення містить інші зміни. Так, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах.

Також уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Економічна правда