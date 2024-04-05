Alaska Airlines отримала від Boeing $160 мільйонів компенсації через аварію на 737 MAX 9

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Авіакомпанія Alaska Air повідомила, що авіаконцерн Boeing у першому кварталі виплатив їй близько 160 млн доларів у якості початкової компенсації за відірвану на початку року панель-заглушку літака Boeing 737 MAX 9.

Про це пише Reuters.

На цій новині акції Alaska Air виросли на 4.4%.

За даними авіакомпанії, отримана сума дорівнює втраченому прибутку за підсумками першого кварталу. Alaska Airlines також очікує додаткової компенсації від Boeing.

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Компанія очікує збитку на рівні 1,05-1,15 дол на акцію, пише Reuters.

У ніч на 6 січня Boeing 737 MAX 9, що належав авіакомпанії Alaska Airlines і вилетів із Портленда в Онтаріо, був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Портленда після того, як під час набору висоти в нього відірвалася панель-заглушка і сталася розгерметизація салону. На борту перебував 171 пасажир і шість членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) виявило, що на дверях літака, які відірвалися, не було чотирьох болтів. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило експлуатацію Boeing 737 MAX 9, розпочало аудит системи контролю якості в компанії та заборонило Boeing нарощувати виробництво літаків сімейства 737 MAX, допоки проблеми у сфері контролю якості не будуть усунені.

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На початку березня FAA повідомило, що під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, яка виробляє фюзеляжі для Boeing 737 MAX, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда