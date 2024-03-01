За час ремонтної кампанії на енергооб’єктах було відремонтовано 15 ГВт потужностей

За час ремонтної кампанії на енергооб’єктах, яка почалася навесні 2023 року, було відремонтовано 15 ГВт потужностей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, навесні 2023 року в Україні розпочалася масштабна ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, у результаті якої вдалося забезпечити стабільне енергопостачання споживачам протягом зими й уникнути планових відключень.

"За період ремонтної кампанії було планово відремонтовано 15 ГВт потужності. Крім того, на кінець 2023 року додано до енергосистеми 2,2 ГВт потужності. Ремонти і відновлення енергооб’єктів після ворожих атак здійснювалися внутрішніми ресурсами, а також завдяки допомозі міжнародних партнерів України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні акумульовано 405 млн євро. Це кошти йдуть на закупівлю необхідного обладнання для ремонтів і відновлення енергокомпаній.

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Нагадаємо:

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З початку роботи Фонду підтримки енергетики України на його рахунки фактично надійшло 396,4 мільйона євро від донорів.