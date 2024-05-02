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В Україні за гроші USAID збудували лоцманське судно

Четвер, 2 травня 2024, 20:13 - Олексій Павлиш
 
фото: кубраков у Facebook

Агентство США з міжнародного розвитку USAID профінансувало будівництво в Україні нового лоцманського судна - найближчим часом воно розпочне роботу у порту Рені.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, судно збудували в Україні силами національного виробника за повного фінансування USAID. Його передали для потреб Адміністрації морських портів України, і найближчим часом судно розпочне роботу в порту Рені.

"Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третину всього вантажообігу. За останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 млн тонн вантажів, з яких на експорт - 4 млн тонн", - додав міністр.

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фото: Кубраков у Facebook

Економічна правда

Мінвідновлення США порти
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