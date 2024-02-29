На рахунки Фонду підтримки енергетики вже надійшло майже 400 мільйонів євро

З початку роботи Фонду підтримки енергетики України на його рахунки фактично надійшло 396,4 мільйона євро від донорів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Фактична сума, яка зараз на рахунках - це 396,4 млн євро. Якщо рахувати із тими внесками, які заявлені, - то загальна сума буде 405,1 млн євро", - сказала Гринчук.

За її словами, зараз близько 10 млн євро знаходяться у процесі оформлення й перерахування на рахунки фонду. Всього Фонд підтримки енергетики наразі має 20 донорів, із них 13 - це уряди країн-партнерів, решта - це організації.

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"Фізично гроші до України не заходять. Секретаріат Енергетичного співтовариства відкриває рахунки у європейських банках, куди партнери переводять кошти", - зауважила заступниця міністра.

В Україну допомога надходить у вигляді закупленого на запити енергетичних компаній обладнання та матеріалів для проведення ремонтів.

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