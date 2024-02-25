ЗАЕС вже пʼяту добу функціонує з однією лінією живлення

Getty Images

Після пошкодження лінії енергоживлення за результатами обстрілу, ЗАЕС вже 5 день перебуває на одній лінії живлення електроенергією.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

"На жаль, через складну безпекову ситуацію та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків вона залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення. Однак енергетики роблять усе можливе для її відновлення", зазначили у пресслужбі.

Раніше, 21 лютого Окупована російськими агресорами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій.

Реклама:

Економічна правда