За время ремонтной кампании на энергообъектах было отремонтировано 15 ГВт мощностей

За время ремонтной кампании на энергообъектах, которая началась весной 2023 года, было отремонтировано 15 ГВт мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, весной 2023 г. в Украине началась масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах, в результате которой удалось обеспечить стабильное энергоснабжение потребителям в течение зимы и избежать плановых отключений.

"За период ремонтной кампании было планово отремонтировано 15 ГВт мощности. Кроме того, к концу 2023 года добавлено в энергосистему 2,2 ГВт мощности. Ремонты и восстановление энергообъектов после вражеских атак осуществлялись внутренними ресурсами, а также благодаря помощи международных партнеров Украины", – говорится в сообщении.

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В частности, в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодняшний день аккумулировано 405 млн евро. Эти средства идут на закупку необходимого оборудования для ремонтов и восстановления энергокомпаний.

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Напомним:

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С начала работы Фонда поддержки энергетики Украины на его счета фактически поступило 396,4 миллиона евро от доноров.