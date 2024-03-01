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Україна планує експорт електроенергії до п'яти країн

П'ятниця, 1 березня 2024, 11:07

У четвер, 29 лютого, в Україні знову зафіксували профіцит електроенергії. Причиною є сонячна погода та активна робота сонячних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі сумарною величиною 1343 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години).

На сьогодні в резерві перебуває 19 одиниць теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

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Зокрема, прогнозується імпорт електроенергії – 465 МВт-год, а також експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 9389 МВт-год.

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Економічна правда 

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