Україна планує експорт електроенергії до п'яти країн

У четвер, 29 лютого, в Україні знову зафіксували профіцит електроенергії. Причиною є сонячна погода та активна робота сонячних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі сумарною величиною 1343 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години).

На сьогодні в резерві перебуває 19 одиниць теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Реклама:

Зокрема, прогнозується імпорт електроенергії – 465 МВт-год, а також експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 9389 МВт-год.

Читайте також: Як енергетика пережила другу зиму під атаками росіян

Економічна правда

Реклама: