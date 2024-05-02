Новини 2 травня: наслідки удару по об'єктах "Нової пошти" в Одесі, PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні
Про удар по об'єктах "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.
Про Pornhub. Канадська компанія Aylo (до серпня 2023 року - MindGeek), якій належить порнографічний сервіс Pornhub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.
Про "Газпром". Російський "Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів(близько 13 млрд дол).
Про Raiffeisen Bank. Купівля Raiffeisen Bank International (РБІ) частки в будівельній компанії Strabag, пов'язаної з російським олігархом, залишається під ретельною оцінкою на предмет будь-яких ризиків, пов'язаних з дотриманням законодавства.
Про ЗАЕС. Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.
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