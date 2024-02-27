У Дніпропетровській області та Херсоні порушення в електро- і водопостачанні через обстріли

Через бойові дії у Дніпропетровській області та Херсоні - порушення в електро- та водопостачанні; у резерві - 17 енергоблоків і 2 корпуси теплової генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

При цьому дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

"У короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. У резерві 17 енергоблоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що протягом березня прогнозується збільшення припливу води на Дніпровському каскаді - це дасть змогу збільшити виробіток електроенергії гідрогенерацією.

"На Дніпропетровщині через бойові дії відключено повітряну лінію, знеструмилась підстанція водоканалу, було порушення у водопостачанні м. Нікополь. Протягом години водоканал частково заживлено за резервною схемою.

Через бойові дії відключилась ПЛ-150 кВ на Херсонщині, знеструмилась підстанція, як наслідок - були відключені побутові споживачі у м. Херсон (понад 9,3 тисячі абонентів). Абонентів частково заживлено", - додали в міністерстві.

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Також через технологічні порушення на підстанції 750 кВ НЕК "Укренерго" у Запорізькій області частково вимикалось обладнання - наразі порушення усунуто, обладнання в роботі.

Через технічний збій відключилась високовольтна лінія ПЛ-330 кВ НЕК "Укренерго" у Львівській області, знеструмилась підстанція 330 кВ, яка живить побутових споживачів. Без світла залишилися понад 9,6 тисячі споживачів у Львові. Усіх заживили за резервною схемою.

На Львівщині через техпорушення відключилась повітряна лінія 110 кВ, частково знеструмилась підстанція 110 кВ, без світла короткостроково залишились побутові споживачі м. Золочів. Усіх заживили за резервом.

На вівторок прогнозується імпорт електроенергії - 1153 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови - до 2827 МВт-год.

Також Міненерго прозвітувало про енергетичну ситуацію в регіонах.

Так, у Полтавській області внаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено повітряну лінію електропередачі, внаслідок чого знеструмлено 212 споживачів в одному з районів.

На Харківщині енергетики відновили електропостачання для 500 споживачів.

"Зокрема, після значних ремонтних робіт заживили село у Харківському районі, яке було знеструмлене з початку повномасштабного вторгнення.

Вночі обстрілу зазнали 3 населених пункти, триває огляд пошкоджень. Всього в області залишається без напруги близько 16 тисяч точок обліку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойових дій на Дніпропетровщині залишаються знеструмленими близько 2 тисяч споживачів.

У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлено 10,2 тисячі споживачів, заживлено абонентів у 3 населених пунктах. Всього в області залишаються без напруги 42,7 тисячі точок обліку у 76 населених пунктах.

У Житомирській області через пошкодження газопроводу середнього тиску від газопостачання відключено 47 абонентів у Житомирському районі.

У Запорізькій області енергетики відновили енергопостачання 70 родин у 2 прифронтових населених пунктах, які знеструмлювалися через обстріли, також усунули технологічні порушення в електромережах м. Запоріжжя й повернули світло до 3,7 тисячі домівок.

Через бойові дії без енергопостачання залишаються 50 населених пунктів, додали у відомстві.

На Сумщині внаслідок артилерійських обстрілів знеструмлено понад 3,7 тисячі споживачів у 8 населених пунктах. Всього в області залишаються знеструмленими майже 6 тисяч точок обліку у 64 населених пунктах.

"Внаслідок пошкодження приватних газифікованих житлових будинків через влучання авіабомб відключено від газопостачання 22 споживачі в одному із сіл прикордоння. Водночас відновлено газопостачання 17 споживачам", - йдеться у звіті.

На Херсонщині відновлено електропостачання 151 споживачу після попередніх російських атак. В області без електропостачання залишається майже 26 тисяч точок обліку у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині через бойові дії без електропостачання залишається 1,3 тисячі споживачів у 20 населених пунктах.

У Міненерго наголосили, що застосування стабілізаційних графіків відключень споживачів не передбачається.

Економічна правда