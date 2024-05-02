ОЕСР покращила прогноз для світової економіки на цей рік

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) покращила прогноз світового економічного зростання на 2024 рік: очікується, що світовий ВВП цьогоріч зросте на 3,1% - у попередньому прогнозі у лютому йшлося про зростання на 2,9%.

Про це пише DW.

Зокрема, ОЕСР прогнозує, що економіка США зросте на 2,6% цьогоріч - попередні прогнози становили 2,1%.

Також організація покращила прогноз для Китаю, очікуючи зростання на 4,9% (4,7% зростання очікувалось у попередньому прогнозі).

Реклама:

Водночас ОЕСР попередила, що "висока геополітична напруженість, особливо на Близькому Сході, може порушити енергетичні та фінансові ринки, спричинивши сплеск інфляції та сповільнення зростання".

"Політичні дії мають забезпечити макроекономічну стабільність і покращити середньострокові перспективи зростання. Монетарна політика повинна залишатися зваженою, щоб мати можливість знижувати процентні ставки в міру зниження інфляції", - заявив генсек ОЕСР Матіас Корманн.

Також очікується, що еоконміка Німеччини цьогоріч зросте лише на 0,2%, а ЄС - на 0,7%. Економіка Франції, як прогнозується, зросте цьогоріч на 0,7%.

Реклама:

Економічна правда