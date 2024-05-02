ОЕСР покращила прогноз для світової економіки на цей рік
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) покращила прогноз світового економічного зростання на 2024 рік: очікується, що світовий ВВП цьогоріч зросте на 3,1% - у попередньому прогнозі у лютому йшлося про зростання на 2,9%.
Про це пише DW.
Зокрема, ОЕСР прогнозує, що економіка США зросте на 2,6% цьогоріч - попередні прогнози становили 2,1%.
Також організація покращила прогноз для Китаю, очікуючи зростання на 4,9% (4,7% зростання очікувалось у попередньому прогнозі).
Водночас ОЕСР попередила, що "висока геополітична напруженість, особливо на Близькому Сході, може порушити енергетичні та фінансові ринки, спричинивши сплеск інфляції та сповільнення зростання".
"Політичні дії мають забезпечити макроекономічну стабільність і покращити середньострокові перспективи зростання. Монетарна політика повинна залишатися зваженою, щоб мати можливість знижувати процентні ставки в міру зниження інфляції", - заявив генсек ОЕСР Матіас Корманн.
Також очікується, що еоконміка Німеччини цьогоріч зросте лише на 0,2%, а ЄС - на 0,7%. Економіка Франції, як прогнозується, зросте цьогоріч на 0,7%.
Економічна правда