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"Нафтогаз" запропонував Туреччині зберігати газ в українських підземних сховищах 

Четвер, 2 травня 2024, 20:53 - Ігор Пилипів

Група "Нафтогаз" зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах.

Про це заявив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов пі час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах", – зазначив Чернишов. 

Крім того, в межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.

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Нагадаємо: 

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила низку змін, які підвищать привабливість українських газосховищ для іноземних клієнтів.

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Нафтогаз Туреччина газ
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