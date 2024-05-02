"Нафтогаз" запропонував Туреччині зберігати газ в українських підземних сховищах 

Група "Нафтогаз" зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах.

Про це заявив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов пі час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром.

"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах", – зазначив Чернишов.

Крім того, в межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.

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Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила низку змін, які підвищать привабливість українських газосховищ для іноземних клієнтів.

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