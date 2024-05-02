Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку "Січ" 

Фахівці Державної аудиторської служби у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків виявили схему виведення з АБ "Банк січ" цієї 119 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

"Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи", – зазначили в Держаудитслужбі.

Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку "Січ", а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

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Додається, що наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку 9 серпня 2022 року віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

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У жовтні 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ".

Читайте більше про те, чому "Січ" йде з банківського ринку, у статті: Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

Економічна правда