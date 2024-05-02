МОЗ пришвидшить передачу Фонду держмайна своїх об'єктів для приватизації

Керівництво Фонду держмайна та Міністерства охорони здоров’я домовилися спільно сформувати законодавчі зміни для пришвидшення передачі на приватизацію медичних закладів, що не використовуються за призначенням.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль за підсумками зустрічі з головою МОЗ Віктором Ляшком.

"Проговорили подальшу передачу державного майна, яке перебуває на балансі міністерства і не використовується, в управління Фонду. Мова йде про санаторії, недобуди й інші приміщення", - написав Коваль.

За його словами, МОЗ уже передало ФДМУ 22 обʼєкти. Аби пришвидшити процес, домовились сформувати спільні пропозиції змін до законодавства щодо збільшення кількості обʼєктів приватизації та оренди, враховуючи міжнародний досвід, додав голова ФДМУ.

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Економічна правда