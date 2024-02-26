Україна закликала Польщу покарати винних у розсипанні українського зерна 

Україна закликала Польщу знайти й покарати винних у розсипанні українського зерна на кордоні. Посольство України вже співпрацює з польською поліцією у цьому питанні.



Про це Про це пише агентство Reuters з посиланням на слова міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Так, близько 160 тонн українського зерна було знищено на польській залізничній станції на тлі польських протестів, пише агентство.

"Ті, хто завдали шкоди українському зерну, мають бути знайдені, знешкоджені та покарані. У цьому зацікавлені дві дружні цивілізовані європейські держави", - написав Кубраков у застосунку X (Twitter).

За його словами, у країнське посольство в Польщі співпрацює з польською поліцією, щоб знайти та покарати винних у розсипанні українського зерна біля Бидгоща.

Нагадаємо:

У суботу на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.