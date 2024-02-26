Польські перевізники планують відновити блокування кордону з Україною – ЗМІ

Польські перевізники планують 1 березня відновити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною після припинення демонстрацій 16 січня.

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Крім того, ймовірно, розширити свої акції протесту і на пункт пропуску Медика.

"Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Вони вимагають відновити обов'язок українських перевізників мати дозволи з листопада 2023 року", – йдеться в повідомленні.

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Раніше міністр інфраструктури Даріуш Клімчак запевнив про, що пам’ятає про вимоги перевізників. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти.

"Немає ні законів, ні правил. Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проект закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні – у нас немає проекту" – сказав Мацей Вронськ, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

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Нагадаємо:

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.