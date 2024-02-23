Росіяни обстрілом знищили 500 тисяч тонн зерна у Краматорському районі

У четвер вночі росіяни "шахедами" завдали удару по території сільськогосподарського підприємства у Краматорському районі, унаслідок чого знищено близько 500 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив у Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної. За час війни підприємство постраждало від обстрілів вже втретє.

З початку війни в області пошкоджено майно 337 підприємств. Це - рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори", - заявив Філашкін.

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За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже сягнула 4,4 мільярди гривень - втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин та птиці.

"Внаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн голів птиці, 25,1 тис свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тис кролів.

Пошкоджено або знищено 3,5 тис одиниць техніки та обладнання", - додали в ОВА.

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Економічна правда