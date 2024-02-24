У Польщі втретє розсипали українську агропродукцію

Пошкоджений український вагон. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Близько 9 години ранку 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на своїй сторінці у Facebook.

У день річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України невідомі розсипали українську агропродукцію на польській залізничній станції "Дорогуськ".

Зазначається, що АТ "Укрзалізниця вже втретє звернулась до правоохоронних органів Польщі щодо фактів пошкодження українських потягів з агропродукцією.

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Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що систематичне знищення української агропродукції схоже на сплановану диверсію.

Нагадаємо:

Вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

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Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Економічна правда





