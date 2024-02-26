Украина призвала Польшу наказать виновных в рассыпании украинского зерна

Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Так, около 160 тонн украинского зерна было уничтожено на польской железнодорожной станции на фоне польских протестов, пишет агентство.

"Те, кто нанёс ущерб украинскому зерну, должны быть найдены, обезврежены и наказаны. В этом заинтересованы два дружественных цивилизованных европейских государства", — написал Кубраков в приложении X (Twitter).

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По его словам, украинское посольство в Польше сотрудничает с польской полицией, чтобы найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна возле Быдгоща.

Напомним:

В субботу на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.

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В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица в Польше высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.

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