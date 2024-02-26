Агроміністри ЄС обговорять протести фермерів

Міністри сільського господарства ЄС 26 лютого, проведуть у Брюсселі зустріч, на якій обговорять ситуацію в сільськогосподарській галузі блоку та протести фермерів, які тривають вже кілька тижнів.

Про це пише DW.

Зазначається, що на зустрічі в Брюсселі також обговорюватимуться пропозиції Єврокомісії щодо подальшого полегшення навантаження на фермерів та скорочення їхніх адміністративних витрат.

У пресрелізі до зустрічі йдеться, що планується "обмін ідеями щодо швидкого та структурного реагування на поточну кризу в аграрному секторі".

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Фермери в багатьох країнах ЄС, включаючи Німеччину, протестують проти екологічних норм, скорочення субсидій та бюрократії - на 26 лютого заплановані демонстрації у Європейському кварталі Брюсселя.

Нагадаємо:

25 лютого польські фермери відновили блокаду шести пунктів пропуску з Україною.

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У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

Економічна правда