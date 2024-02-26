Латвія вимагає від ЄС заборонити російське зерно: пропонують замінити українським

Латвія виступає за введення на загальноєвропейському рівні санкцій проти імпорту російського зерна. Пропонується замінити його українським зерном.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова міністра сільського господарства Латвії Армандса Краузе.

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС", - заявив Армандс Краузе.

Він зазначив, що зерно, яке імпортується з Росії, можна імпортувати з України.

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"Таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни", - підсумував латвійський урядовець.

Нагадаємо:

Сейм Латвії затвердив поправки до закону "Про розвиток села і сільського господарства", які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

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