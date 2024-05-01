У Харківській області та Кривому Розі продовжують діяти графіки відключень – Міненерго 

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася, додали у відомстві.

З технологічних причин у Полтавській області на одній з високовольтних підстанцій короткостроково вимикалося обладнання – знеструмлювалися побутові споживачі, їх вже заживили.

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На Херсонщині на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювалися об’єкти сонячної генерації, побутових споживачів було заживлено.

На поточну добу, 1 травня, прогнозується імпорт електроенергії – 11,15 тис МВт/год.

Нагадаємо:

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На Донеччині внаслідок обстрілу було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. В одній з них під землею перебували 35 працівників – усіх вивели на поверхню.