На Донеччині через обстріл знеструмлювались дві шахти

На Донеччині внаслідок обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. В одній з них під землею перебували 35 працівників – усіх вивели на поверхню. Повітряну лінію включили в роботу, всіх споживачів заживили.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Крім цього, у Тернопільській області з технологічних причин (обрив дроту внаслідок падіння дерева) відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися дві підстанції. Через це без світла залишалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Впродовж години всіх споживачів заживили. Повітряну лінію вивели в аварійний ремонт.

Також через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

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Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога із сусідніх країн не залучалася, наголосили у Міненерго.

Економічна правда

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