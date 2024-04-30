Навесні попит на генератори серед українців збільшився у 9 разів

У середині березня українці знову почали активно купувати товари, що допомагають пережити блекаути: генератори, зарядні станції та павербанки. Зокрема, попит на генератори зріс у 9 разів.

Про це повідомляє пресслужба мережі магазинів "АЛЛО".

Так, у порівнянні періодів 19 лютого – 17 березня та 18 березня – 14 квітня 2024 року в магазинах АЛЛО попит зріс на:

генератори – в 9 разів;

зарядні станції – в 5 разів;

павербанки – у 2 рази.

Лідерами з-поміж замовлень є павербанки великої ємності – на 60 000 мА-год. З березня 2024 року попит на них зріс утричі. Попит на павербанки меншої ємності також збільшився: 40 000-20 000 мА-год – удвічі, 10 000 мА-год – в 1,5 раза.

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Генератори та зарядні станції найбільше купували у Харкові, а павербанки – у Тернополі, Павлограді (Дніпропетровська область) та Золотоноші (Черкаська область).

Середня вартість генераторів становила 42 тисячі гривень, зарядних станцій – 35 тисяч гривень. Вартість павербанків, які купували навесні, становила від 699 до 2 199 гривень – залежно від ємності.

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Влітку споживання електроенергії в Україні можливо зросте на 20-30%, але воно покриватиметься виробництвом електрики з відновлювальних джерел, зокрема сонячних електростанцій.

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.