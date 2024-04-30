"Енергоатом" спростував фейк про "позаштатну ситуацію" на Хмельницькій АЕС

У мережі 30 квітня поширюється фейкова інформація про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях. В "Енергоатомі" наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві "Енергоатома".

"Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "нештатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм.

Дані про радіаційний стан на промислових майданчиках та в зонах спостереження атомних станцій АТ "НАЕК "Енергоатом" доступні за посиланням https://old.energoatom.com.ua/table.html", - йдеться у повідомленні.

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"Поява подібних повідомлень засвідчує факт використання країною-агресором будь-якого приводу для дестабілізації суспільства в нашій країні, дискредитації державних органів влади та ослаблення спроможностей нашої держави до подальшої боротьби", - додали в держкомпанії.

У Хмельницькій АЕС додали, що радіаційний стан 30 квітня 2024 року на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Економічна правда

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