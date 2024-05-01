В Харьковской области и Кривом Роге продолжают действовать графики отключений – Минэнерго

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась, добавили в ведомстве.

По технологическим причинам в Полтавской области на одной из высоковольтных подстанций краткосрочно отключалось оборудование – обесточивались бытовые потребители, их уже заживили.

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В Херсонской области на одной из подстанций облэнерго отключалось оборудование. В результате обесточивались объекты солнечной генерации, бытовые потребители были заживлены.

На текущие сутки, 1 мая, прогнозируется импорт электроэнергии – 11,15 тыс МВт/час.

Напомним:

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На Донетчине в результате обстрела были обесточены бытовые потребители и две шахты. В одной из них под землей находились 35 работников – всех вывели на поверхность.