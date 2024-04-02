Google знищить мільярди даних користувачів з відвідування сайтів у режимі "інкогніто"

Google погодилася знищити мільярди записів даних відвідування сайтів, щоб врегулювати позов, який стверджує, що компанія таємно відстежувала активність людей в інтернеті, які переглядали сторінки в режимі "інкогніто".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Умови врегулювання позову були подані в понеділок до федерального суду Окленда, штат Каліфорнія, і потребують схвалення федерального судді. Адвокати позивачів оцінили угоду у понад 5 мільярдів доларів. Google не сплачуватиме жодних відшкодувань, але користувачі можуть подати до суду на компанію окремо.

Колективний позов було подано у 2020 році, і він стосувався мільйонів користувачів Google, які використовували приватний перегляд з 1 червня 2016 року.

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Користувачі стверджували, що аналітика, файли cookie та додатки Google дозволили компанії відстежувати людей, які використовували режим "Інкогніто" в браузері Chrome та режим "приватного перегляду" в інших браузерах.

Вони заявили, що це перетворило Google на "непідконтрольне сховище інформації", дозволяючи їй дізнаватися про їхніх друзів, улюблену їжу, захоплення, звички покупок та "найбільш інтимні та потенційно ганебні речі", які вони шукають в інтернеті.

Згідно з угодою, Google оновить розкриття інформації про те, що вона збирає в режимі "приватного перегляду", цей процес вже розпочато. Також користувачам приватного режиму дозволять блокувати сторонні cookie протягом п'яти років.

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"В результаті Google збиратиме менше даних із сеансів приватного перегляду користувачів, а також зароблятиме менше грошей на цих даних", - написали адвокати позивачів.

Представник Google Хосе Кастаньєда заявив, що компанія рада врегулювати позов, який вона вважає безпідставним.

"Ми ніколи не пов'язуємо дані з користувачами, коли вони використовують режим інкогніто. Ми з радістю видалимо старі технічні дані, які ніколи не були пов'язані з особою і ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації", - каже Кастанеда.

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