ЄС розпочала розслідування проти Apple, Google та Meta з дотримання закону про цифрові ринки

Європейський Союз розпочав масштабне розслідування щодо того, як технологічні гіганти Apple, Alphabet Inc. (власниці Google) та Meta дотримуються нового законодавства, спрямованого на обмеження впливу великих технологічних компаній. Їм загрожують великі штрафи: від 10% глобального доходу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми підозрюємо, що запропоновані рішення, висунуті трьома компаніями, не повністю відповідають DMA", - сказала голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер. Вона додала, що розслідування стосуються "серйозних випадків".

Європейська Комісія заявила в понеділок, що правила App Store від Apple та Google стануть мішенню перших розслідувань у рамках Закону ЄС про цифрові ринки (DMA). Комісія дослідить, як результати пошуку Google можуть несправедливо надавати перевагу власним сервісам компанії, а також те, як Apple може ускладнювати для користувачів вибір альтернатив браузеру Safari.

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Нова абонентська плата за користування платформами Instagram та Facebook від Meta також потрапить під пильне око розслідування.

За порушення цих правил компаніям можуть загрожувати штрафи до 10% від їхнього глобального доходу, а у випадку повторних порушень - до 20%.

Єврокомісія також попередила про подальше вивчення нової структури комісій Apple для альтернативних App Store та практики ранжування Amazon.com на своєму маркетплейсі.

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Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до довгої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може призвести до розпаду компаній.