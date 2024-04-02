Google уничтожит миллиарды данных пользователей о посещении сайтов в режиме "инкогнито"

Google согласилась уничтожить миллиарды записей данных посещения сайтов, чтобы урегулировать иск утверждающий, что компания тайно отслеживала активность людей в интернете, которые просматривали страницы в режиме "инкогнито".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Условия урегулирования иска были поданы в понедельник в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, и требуют одобрения федерального судьи. Адвокаты истцов оценили сделку в более чем 5 миллиардов долларов. Google не будет платить никаких возмещений, но пользователи могут подать в суд на компанию отдельно.

Коллективный иск был подан в 2020 году, и он касался миллионов пользователей Google, которые использовали частный просмотр с 1 июня 2016 года.

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Пользователи утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволили компании отслеживать людей, которые использовали режим "Инкогнито" в браузере Chrome и режим "частного просмотра" в других браузерах.

Они заявили, что это превратило Google в "неподконтрольное хранилище информации", позволяя компании узнавать об их друзьях, любимой еде, увлечениях, привычках покупок и "наиболее интимных и потенциально позорных вещах", которые они ищут в интернете.

Согласно договору, Google обновит раскрытие информации о том, что она собирает в режиме "частного просмотра", этот процесс уже начат. Также пользователям частного режима позволят блокировать сторонние cookie в течение пяти лет.

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"В результате Google будет собирать меньше данных из сеансов частного просмотра пользователей, а также зарабатывать меньше денег на этих данных", - написали адвокаты истцов.

Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил, что компания рада урегулировать иск, который она считает безосновательным.

"Мы никогда не связываем данные с пользователями, когда они используют режим инкогнито. Мы с радостью удалим старые технические данные, которые никогда не были связаны с личностью и никогда не использовались для какой-либо формы персонализации", - говорит Кастанеда.

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