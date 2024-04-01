Нацполіція відкрила справу після розслідування "Схем" про виїзди за кордон власника "Гуліверу"

Віктор Поліщук Forbes

Головне слідче управління Нацполіції після розслідування "Схем" про те, як власник київського ТРЦ "Гулівер" і мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки на підставі документів з ознаками підробки, розпочало кримінальне провадження за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод").

"У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України", - йдеться у відповіді Нацполіції на запит видання.

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Нагадаємо:

Власник київського торговельно-офісного центру "Гулівер" та мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук під час воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки, йшлося у розслідуванні "Схем".

Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не застосували жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

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Економічна правда